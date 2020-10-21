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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالشيوخ: لقاء السيسي بقادة قبرص واليونان حمل رسائل إيجابية مهمة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:17 م
السيسي
السيسي
محمد الشريف
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أكد محمد حمزة النائب بمجلس الشيوخ وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن لقاء اليوم للرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته لقبرص حملت رسائل إيجابية مهمة فيما يخص العلاقات الحيوية مع الدول القريبة من مصر فى المتوسط، كما أنها تدفع منتدى شرق المتوسط للغاز إلى الأمام بقوة، وتمثل تأكيدا لاستراتيجية التحالف بين البلدين لا سيما فى ضوء اتفاقية تعيين مناطق الصلاحية البحرية الموقعة مؤخرا.

وأضاف حمزة في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أن اللقاء حسم أمر توحيد الجهود لمواجهة التهديدات التركية سواء في دول الجوار أو في البحر المتوسط، وأننا مستعدون لمواجهة الاستفزاز التركي وأن هذا التنسيق كان حتميا لأن هناك اتفاقا - إلى حد ما - على رد فعل مشترك بالتضامن والتعاون فيما بينهم على تلك الاستفزازات.

وأكد حمزة أن مصر أصبحت قوة في المنطقة بفضل سياسات الرئيس السيسي منذ توليه الحكم ونحن الآن نحصد كل نتائج خطوات وقرارات حكيمة، وتأكيده اليوم أنه لن يستطيع أحد المساس بمصر من الخارج عسكريًا أو اقتصاديًا تصريح قائد متأكد من قوة عتاده وجنوده، وهو ما افتقدته مصر خلال حقبة الإرهاب وما قبل يونيو 2013، فقد عدنا أقوى مما كنا وأصبح لنا رئيسا يحسدنا العالم على وجوده.

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