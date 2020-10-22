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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 22-10-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:22 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 22-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك المركزي المصري وبنك التعمير والإسكان، مقابل استقرار سعر اليورو في بنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول.

سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 22-10-2020

ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.73، أما في بنك عودة فارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69، في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.66، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.69، أما في بنك مصر إيران التنمية فسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.79.

أسعار اليورو

وفي البنك المصري الخليجي استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.69، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69.

وفي بنك كريدي أجريكول بلغ سع اليورو اليوم للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك الاهلي سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك قناة السويس استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.69.

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