ختام برنامج العمل الحكومى لـ«قصور الثقافة»

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، برنامج العمل الحكومى بعدما تم تبادل الخبرات بما احتواه من إنجازات، وما أكد عليه من طرق تفكير ومشاريع مستقبلية، تسهم بدورها في الارتقاء بمنظومة العمل الثقافي حاضرا ومستقبلا.تضمن اللقاء مداخلات توضيحية تناولت آلية العمل على النماذج بصورة تتعلق بتوفير الدعم الكامل لعملية التطوير، ومحاولة طرح حلول لتذليل الصعوبات التي تواجه المشاركين باللجنة لرفع فعالية تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ورصد مستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ برنامج العمل الحكومي، لتكون أداة فعالة في تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات وكشف نقاط القصور وتصحيحها قبل ادخال البيانات، لضمان جودة المخرجات المبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، والمتضمنة نماذج ومنهجيات تتبناها قصور الثقافة للوصول لأدوات موحدة تضمن الارتقاء بجودة العمل وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات.