تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 22-10-2020

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 22-10-2020





حالة الطقس اليوم

ويشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط غربًا، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط.



وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة العظمى - الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 29 20

الإسكندرية 26 20

تصل الحرارة في وادى النطرون 28 20

طنطا 30 20

تصل الحرارة في شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 20

تصل الحرارة في بلطيم 27 21

مطروح 24 19

تصل الحرارة في السلوم 23 19

سيوة 27 20

تصل الحرارة في بورسعيد 27 25

دمياط 27 24

تصل الحرارة في الزقازيق 30 20

المنصورة 29 20

تصل الحرارة في الإسماعيلية 30 20

السويس 31 20

تصل الحرارة في العريش 27 20

رفح 28 19

تصل الحرارة في رأس سدر 30 22

نخل 30 16

تصل الحرارة في نويبع 31 25

طابا 31 21

تصل الحرارة في كاترين 27 15

الطور 31 22

تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 25

الغردقة 34 23

تصل الحرارة في مرسى علم 33 24

الفيوم 32 20

تصل الحرارة في بنى سويف 32 20

المنيا 33 21

تصل الحرارة في أسيوط 34 21

سوهاج 35 21

تصل الحرارة في قنا 35 22

الأقصر 36 23

تصل الحرارة في أسوان 37 24

إدفو 37 24

تصل الحرارة في أبوسمبل 38 24

الوادى الجديد 36 23

تصل الحرارة في شلاتين 34 27

أبورماد 33 26

تصل الحرارة في حلايب 32 28

رأس حدربة 33 26

تصل الحرارة في أبورماد 37 27

حلايب 34 27

تصل الحرارة في رأس حدربة 34 28 وننشر في « الدستور » تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 22-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.ويشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط غربًا، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط.وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.حالة الطقس اليومدرجات الحرارة العظمى - الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 29 20الإسكندرية 26 20تصل الحرارة في وادى النطرون 28 20طنطا 30 20تصل الحرارة في شبين الكوم 28 20دمنهور 28 20تصل الحرارة في بلطيم 27 21مطروح 24 19تصل الحرارة في السلوم 23 19سيوة 27 20تصل الحرارة في بورسعيد 27 25دمياط 27 24تصل الحرارة في الزقازيق 30 20المنصورة 29 20تصل الحرارة في الإسماعيلية 30 20السويس 31 20تصل الحرارة في العريش 27 20رفح 28 19تصل الحرارة في رأس سدر 30 22نخل 30 16تصل الحرارة في نويبع 31 25طابا 31 21تصل الحرارة في كاترين 27 15الطور 31 22تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 25الغردقة 34 23تصل الحرارة في مرسى علم 33 24الفيوم 32 20تصل الحرارة في بنى سويف 32 20المنيا 33 21تصل الحرارة في أسيوط 34 21سوهاج 35 21تصل الحرارة في قنا 35 22الأقصر 36 23تصل الحرارة في أسوان 37 24إدفو 37 24تصل الحرارة في أبوسمبل 38 24الوادى الجديد 36 23تصل الحرارة في شلاتين 34 27أبورماد 33 26تصل الحرارة في حلايب 32 28رأس حدربة 33 26تصل الحرارة في أبورماد 37 27حلايب 34 27تصل الحرارة في رأس حدربة 34 28

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.