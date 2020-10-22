تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 22-10-2020
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 22-10-2020
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 22-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم
ويشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط غربًا، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط.
وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.
حالة الطقس اليوم
درجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 29 20
الإسكندرية 26 20
تصل الحرارة في وادى النطرون 28 20
طنطا 30 20
تصل الحرارة في شبين الكوم 28 20
دمنهور 28 20
تصل الحرارة في بلطيم 27 21
مطروح 24 19
تصل الحرارة في السلوم 23 19
سيوة 27 20
تصل الحرارة في بورسعيد 27 25
دمياط 27 24
تصل الحرارة في الزقازيق 30 20
المنصورة 29 20
تصل الحرارة في الإسماعيلية 30 20
السويس 31 20
تصل الحرارة في العريش 27 20
رفح 28 19
تصل الحرارة في رأس سدر 30 22
نخل 30 16
تصل الحرارة في نويبع 31 25
طابا 31 21
تصل الحرارة في كاترين 27 15
الطور 31 22
تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 25
الغردقة 34 23
تصل الحرارة في مرسى علم 33 24
الفيوم 32 20
تصل الحرارة في بنى سويف 32 20
المنيا 33 21
تصل الحرارة في أسيوط 34 21
سوهاج 35 21
تصل الحرارة في قنا 35 22
الأقصر 36 23
تصل الحرارة في أسوان 37 24
إدفو 37 24
تصل الحرارة في أبوسمبل 38 24
الوادى الجديد 36 23
تصل الحرارة في شلاتين 34 27
أبورماد 33 26
تصل الحرارة في حلايب 32 28
رأس حدربة 33 26
تصل الحرارة في أبورماد 37 27
حلايب 34 27
تصل الحرارة في رأس حدربة 34 28
حالة الطقس اليوم
ويشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط غربًا، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط.
وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
حالة الطقس اليوم
درجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 29 20
الإسكندرية 26 20
تصل الحرارة في وادى النطرون 28 20
طنطا 30 20
تصل الحرارة في شبين الكوم 28 20
دمنهور 28 20
تصل الحرارة في بلطيم 27 21
مطروح 24 19
تصل الحرارة في السلوم 23 19
سيوة 27 20
تصل الحرارة في بورسعيد 27 25
دمياط 27 24
تصل الحرارة في الزقازيق 30 20
المنصورة 29 20
تصل الحرارة في الإسماعيلية 30 20
السويس 31 20
تصل الحرارة في العريش 27 20
رفح 28 19
تصل الحرارة في رأس سدر 30 22
نخل 30 16
تصل الحرارة في نويبع 31 25
طابا 31 21
تصل الحرارة في كاترين 27 15
الطور 31 22
تصل الحرارة في شرم الشيخ 33 25
الغردقة 34 23
تصل الحرارة في مرسى علم 33 24
الفيوم 32 20
تصل الحرارة في بنى سويف 32 20
المنيا 33 21
تصل الحرارة في أسيوط 34 21
سوهاج 35 21
تصل الحرارة في قنا 35 22
الأقصر 36 23
تصل الحرارة في أسوان 37 24
إدفو 37 24
تصل الحرارة في أبوسمبل 38 24
الوادى الجديد 36 23
تصل الحرارة في شلاتين 34 27
أبورماد 33 26
تصل الحرارة في حلايب 32 28
رأس حدربة 33 26
تصل الحرارة في أبورماد 37 27
حلايب 34 27
تصل الحرارة في رأس حدربة 34 28