طرح البوستر الدعائي الثاني لـ«الصندوق الأسود»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" للفنانة منى زكي، البوستر الدعائي الثاني للعمل المنتظر عرضه في 28 أكتوبر المقبل.وشهد البوستر وجود أبطال العمل الثلاثة منى زكي ومصطفى خاطر ومحمد فراج، وهم في حالة صدمة وخوف نابع من أحداث العمل.وتجسد منى زكي دور ياسمين، حيث يكسر سكون إحدى الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول الفرار منهما لكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود.الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي تسويقه شركة MAD Solutions.