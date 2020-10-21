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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

رشا قلج بعد تعيينها فى «الشيوخ»: سأعمل على تعزيز هويتنا الإفريقية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:53 م
رشا قلج
رشا قلج
أشرف لاشين
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كشفت الدكتورة رشا قلج، عضو مجلس الشيوخ، ضمن قائمة أسماء المعينين، عن أن أهم وأبرز النقاط التي ستسلط عليها الضوء خلال عملها تحت قبة مجلس الشيوخ المصري، التركيز على إفريقيا ودعم استثمار نجاح الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا، والتي شهدت الأعوام الماضية تحقيق إنجازات إفريقية عديدة خلال رئاسة الرئيس السيسى للاتحاد الإفريقي العام الماضى من أجل تحقيق الأمن والسلام والتنمية فى ربوع القارة السمراء، كما أن مصر استعادت ريادتها وعلاقتها القوية بالدول الإفريقية من خلال مشروعات التنمية وكذلك المبادرات الصحية والمساعدات والمنح التعليمية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها، أنها ستعمل خلال فترة عضويتها بالمجلس على تنفيذ رؤية مصر لحل مشكلات القارة الإفريقية التى ترتبط بتحقيق التنمية وتعزيز التعاون بين شعوب إفريقيا، ومصر على كل  الأصعدة وخلق فرص عمل واستثمار للشباب من خلال فتح أسواق إفريقية محتاجة للمهارات والقدرات المصرية اللازمة لتحقيق التنمية والازدهار في قارتنا الحبيبة بما يقضي على الإرهاب والفقر الذي يعاني منه أغلب دول القارة، حيث إن مصر تستطيع أن تكون مركزًا للاستثمارات الإفريقية نظرًا لما تمتلكه من مقومات لازمة من الموارد البشرية والبنية التحتية التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، خاصة أن مصر تمتلك خبرات في كل المجالات والاستثمار في إفريقيا والتي تعتبر هدف ثيرر من دول العالم لما تمتلكه القارة السمراء من الموارد، فهي تحوز حوالي 90% من احتياطيات الموارد في العالم وفق أجندة إفريقيا 2063، لذلك هناك ضرورة لإنجاز مشروعات البنية التحتية في القارة.

وتمتلك قلج خبرات كبيرة في العمل داخل إفريقيا حيث تتمتع بخبرات قوية في إفريقيا على جميع الأصعدة والمستويات، حيث أطلقت عدة مبادرات ناجحة بالتعاون مع أكثر من ١٨ سيدة أولى من سيدات الدول الإفريقية وأكثر من ٣٥ دولة كما أنها تملك ٢٦ عاما خبرة فى مجال الصناعات الدوائية والتنمية الصحية والاجتماعية، حيث تخرجت من كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، ثم أكملت دراساتها العليا في جامعة "روبرت جوردون" بأسكتلندا وحصلت على ماجستير إدارة الأعمال، ولقب الأكثر تأثيرا في إفريقيا 2019 -2020.

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