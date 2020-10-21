سفيرة القاهرة بقبرص: مصر نموذج يحتذى به في ملف الهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة مي طه، سفيرة مصر في قبرص، أن شرق المتوسط تحدث به تطورات سريعة ومتتالية، ورغم صغر حجم قبرص لكن موقعها الاستراتيجي مهم للغاية، فهي أقرب دولة أوروبية لشرق المتوسط، وأقرب إلينا من تركيا.





وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقبرص جاءت في وقت تحديات يواجهها العالم بسبب فيروس كورونا، ولكن كان هناك حرص على الالتزام بعقد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، ليس عن طريق كونفرانس، للتأكيد على التحالف الاستراتيجي بين مصر وقبرص واليونان.