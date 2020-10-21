ضبط سيدتين تستغل 4 أطفال في أعمال التسول بحلوان

تمكّن رجال الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بقيادة اللواء حازم البدوي من ضبط سيدتين استغلن 4 أطفال في أعمال التسول بحلوان والمعصرة.البداية كانت عندما تداول صورة على مواقع التواصل لسيدة عجوز في أواخر الخمسينات، وأخرى في العشرينات من عمرها، يقومان باستغلال أطفال فى أعمال التسول بمنطقة حلوان والمعصرة.قامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث برصد وتحديد المكان، وتوصلت التحريات إلى تواجدها بجوار آخر سور محطة المعصرة وإساءتها فى معاملة هؤلاء الأطفال وتعديها عليهم بالضرب، وبإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت جهود الإدارة العامة لرعاية الأحداث عن تحديد مكان تواجد تلك السيدة، وأمكن ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة، وجار استكمال مناقشتهم.