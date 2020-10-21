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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالسويس

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:32 م
ضبط حشيش
ضبط حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 25 كيلو جراما للحشيش بحيازة اثنين من العناصر الإجرامية بالسويس.

واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية – مقيمان بمحافظة أسوان، لأحدهما محل إقامة آخر بمحافظة القاهرة) تخصصا في مجال نقل وتهريب مخدر الحشيش عبر نفق الشهيد أحمد حمدى وترويجه على عملائهما بمختلف المحافظات.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن السويس تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بكمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة الجناين، وعثر بحوزتهما على (عدد 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما) مخبأة بمخزن سرى بالسيارة، وكذا (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضافا بتجهيزهما مخزن سرى بقصد التهريب من شرق القناة إلى غربها للاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة أسوان ومحافظات الوجه القبلي، واستخدامهما للهاتفين فى الترويج.

تقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بنحو مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريبًا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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