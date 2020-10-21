غدًا.. انطلاق معرض للكتاب بمدينة السويس

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بضرورة وصول الخدمة الثقافية لجميع أنحاء الجمهورية؛ تنظم الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، معرضا للكتاب بقصر ثقافة السويس، وذلك غدا الخميس ويستمر حتى 28 أكتوبر الجارى، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة السويس الباسلة.تشارك هيئة الكتاب بعدد كبير من أحدث الإصدارات من النشر العام الصادر عن الهيئة مثل كتاب "حكايات الولاد والأرض" الذي يرصد قصص بطولات عدد من شهداء الجيش المصري وكتاب "سلفي مع الشهيد"، وعدد كبير من الكتب التي ترصد بطولات أخرى مثل البطل إبراهيم الرفاعي وغيرها من العناوين التي ينتظرها أبناء مدينة السويس الباسلة، بالإضافة إلي إصدارات مكتبة الأسرة والطفل والمجلات.وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بمجموعة كبيرة من إصداراتها في مجالات الأدب والتاريخ والتراث والطفل.ويفتح المعرض أبوابه للمواطنين من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، يتخللها راحة 3 ساعات من الثانية حتى الخامسة عصرا.