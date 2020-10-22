«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

مبادرة «إنت أهم»



«انت النص الحلو» للكشف على ٢ مليون سيدة



عودة المبادرة بعد رفع حظر كورونا



أطلقت وزارة الصحة عدة مبادرات للاهتمام بصحة المرأة، وكان بدايتها في مارس 2019، حيث تم الإعلان عن مبادرة صحة المرأة للكشف عن سرطان الثدي، بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.ووصل عدد المستفيدين من المبادرات حتى الآن 9 ملايين سيدة في أنحاء الجمهورية، وترصد «الدستور»، في السطور التالية القصة الكاملة لمبادرات صحة المرأة، وكيف نفذتها وزارة الصحة.وفرت وزارة الصحة ١٠٣٠ وحدة صحية في ٩ محافظات في المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة صحة المرأة، والتي لم تركز فقط على الكشف عن سرطان الثدي، وإنما استهدفت العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات في عمر 18 عامًا.وتنفذ المبادرة على 3 مراحل بالجمهورية، مدة كل مرحلة شهرين، لاستهداف 28 مليون سيدة بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.وتهتم المبادرة بعمل مسح مبدئي، ثم كشف تأكيدي وفحوصات معملية، وتكون البداية بالسونار ثم إجراء الماموجرام، كما سيتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحي والمحافظة واتباع نظام الكشف الدوري الممنهج حسب تاريخ المرض في الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة.في يوليو 2019، أُطلقت أول مبادرة لدعم صحة المرأة، ووفرت هذه المبادرة التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فحوصّا طبية لأكثر من 2.2 مليون امرأة، واستهدفت هذه المبادرة 28 مليون امرأة من سن 18 سنة فأكثر، للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة.وتقدم وزارة الصحة والسكان من خلال مبادرات صحة المرأة الفحص مجانًا وتحيل المشتبه والمتوقع إصابتهم بسرطان الثدى إلى مراكز الفحص الدقيق للتأكد من الإصابة من عدمها، من خلال بطاقة الرقم القومى فقط، ويمكن لأى سيدة من أي محافظة إجراء الفحص الطبي على أن يتم إحالتها لأحد مراكز العلاج بالمحافظة التى تم توقيع الكشف الطبي بها، وليس المحافظة محل السكن.ولم تمر سوى 4 أشهر على المرحلة الأولى حتى تم إطلاق الثانية في نوفمبر من ذات العام، للكشف المبكر عن أورام الثدي، والضغط، والسكر، والسمنة في 11 محافظة، واستهدفت المرحلة الثانية 10 ملايين سيدة، وشملت المرحلة الثانية 1300 وحدة صحية ويعمل بها ما يقرب من 1700 فريق، جميعهن من السيدات وليس بينهم أطباء ذكور أو تمريض، وستنطلق المبادرة في محافظة الجيزة بالمرحلة الثالثة.في يوليو الماضي دعت وزيرة الصحة سيدات مصر للمشاركة فيي مبادرة «انتي النص الحلو»، وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انتي النص الحلو اللي بيكمل حياتنا وكل حكاياتنا».أضافت الوزارة: «مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة فتحت أبوابها من تاني، علشان نقف جنبك في كل خطوة لحد ما نتطمن عليكي، زوري الوحدة الصحية التابعة لمحافظتك، من السبت للخميس من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٣ مساءً ».وأستطردت: «بنستقبل يوميًا من ٢٠ لـ٣٠ سيدة مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كل سيدات مصر».وبلغ عدد الوحدات التي تقدم الخدمة حاليًا 5400 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، وتضم 5000 طبيبة و5000 ممرضة، وبلغ إجمالي عدد السيدات اللاتي تم الكشف عليهم منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن ٩ مليون سيدة من المستهدف ٢٨ مليون سيدة.