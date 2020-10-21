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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن 7 سنوات لمدرس هتك عرض تلاميذه بالإسكندرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:12 م
هتك عرض
هتك عرض
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبدالرحمن، رئيس المحكمة، بمعاقبة مدرس بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض طالبين والتحرش بـ3 آخرين، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين ياسر محمد عبده الوصيف، وأحمد علي إبراهيم جنينة، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب.

ترجع أحداث القضية رقم 1078 لسنة 2015 جنايات اللبان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ من عدد من أولياء الأمور بقيام مدرس بهتك عرض أبنائهم بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط القسم، لقيام المتهم "م. ع. م، 51 سنة"، مدرس ابتدائي، بهتك عرض المجني عليهما "س. ل"، و"ج. ن. م"، بأن قام بالإمساك بأماكن العفة وملامسة جسديهما، وتحرش بكل من "ر. م. م"، و"م. م. ف"، و"ن. ح. ع"، بنزع ملابسه من أسفل أمامهم وكشف عورته وبعرض القضية على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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