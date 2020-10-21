الطاهرى: أسامة هيكل لا يستوعب مفردات أبناء مهنته ولا يرى حجم الكارثة

قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، لم أذهب إلى اجتماع وزير الدولة للإعلام للحديث عما يخص الصحافة القومية، لأن الصحافة القومية لها إطار منظم يبحث ما يخصها وهي الهيئة الوطنية للصحافة، ولا لكي أجدد اشتباك الزملاء حول تصريحات الوزير، ولكن كل ما كنت أبحث عنه إجابات عن أسئلة محددة كصحفى مصرى.وأضاف الطاهرى فى تدوينة له عبر صفحته "فيس بوك": "أن هذه الأسئلة أولها ما نتج عن سوء الإدارة السياسية للخلاف من قبل السيد الوزير من وجهة نظرى، وثانيا أن السيد الوزير تابع وشاهد ما أحدثه رد فعله وكيفية استغلاله من قبل إعلام معادٍ للدولة والتزم الصمت لمدة 48 ساعة وكأنهم أصبحوا ظهيرًا إعلاميًا له فى الأزمة وهو الوصف الذى اعترض عليه الوزير لكنه كان أمرا واقعا".وتابع قائلا: "ثالثا أن الصحفى مهما وجه سهام نقده إلى الوزير ومهما كان الهجوم الصحفى حادًا، فإن التقدير السياسى للموقف يقع على عاتق الوزير وليس الصحفى حتى ولو كانت الحملات الصحفية موجهة كما يعتقد، ورابعا.. أنه لا يوجد وزير لم يتعرض لهجوم الصحافة وعلى الأخص وزراء الإعلام واستشهدت بحملات صحفية تعرض لها الوزير أنس الفقى أثناء توليه وزارة الإعلام قبل 2011 ولم يتخذ ردود فعل بهذا الشكل علما بأن التوقيت الآن أخطر كثيرا من فترة الوزير أنس الفقى، وخامسا.. الوزير أسامة هيكل أعلن احترامه للصحافة القومية وفى اللحظة نفسها رفض انضمام الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة وهو تناقض مزعج رغم إلحاح الحضور بحتمية وجود الدكتورة فاطمة سيد أحمد وأن الموقف لا يليق، وأخيرا أطلب من الوزير أن يعتذر للصحفيين والإعلاميين وهو طلب لم يلق قبولًا.وأوضح: "فيما بين كل ذلك كان الوزير يشرح أولويات واستراتيجيات الوزارة بينما الواقع أننا دخلنا فى مساحة تيه، لا نحن أمام الصحفى الذى يستوعب مفردات أبناء مهنته، ولا نحن أمام وزير يرى حجم الكارثة التى طالت مصداقية الإعلام المصري بسبب سوء التقدير السياسي للموقف من جانبه كرجل دولة وهذه وجهة نظرى، وأتمنى أن يتقبل الخلاف، بالمناسبة من بداية الأزمة مقرر أنى أكتب وجهة نظرى فى مقال صحفى مش بوست على السوشيال ميديا، لكن تفاعلات الموقف استدعت هذه الكتابة السريعة ".