القومى للمرأة يتقدم بشكوى لوزير التعليم بعد إجبار طالبة على ارتداء الحجاب

أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، أنه تقدم اليوم بشكوى رسمية للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تتضمن استغاثة من والدة طفلة بالمرحلة الإعدادية بإحدى مدارس بلبيس بالشرقية تتضرر فيها من تهديد عدد من المعلمات بالمدرسة لابنتها وإرهابها، وإجبارها على ارتداء الحجاب زاعمات أنه جزء من الزى المدرسي.وصرحت الدكتورة مايا مرسي، بأن المجلس تابع على مدار يومين هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتواصل مع الأم التى أفادت إجبار ابنتها على لبس الحجاب فى مدرستها من بعض المعلمات، وتهديدها وإرهابها وإرغامها على فعل ذلك.وناشدت الدكتورة مايا مرسي وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل والتحقيق فيما حدث، مؤكدة أنها على يقين بأن الدكتور طارق شوقى سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع فتيات مصر، مؤكدة أن من حق كل فتاة أن تتلقى تعليمها دون إرهاب أو تهديد.