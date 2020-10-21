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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير مالي: جائحة كورونا وراء تراجع أداء البورصات العالمية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:04 م
البورصات العالمية
البورصات العالمية
طارق عتمان
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كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة سجل 1032 نقطة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 996 نقطة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 36% ومعدل نمو شهري 218% حيث سجل في مايو الماضي 814 نقطة.

وقال إيهاب سعيد، خبير بأسواق المال والأوراق المالية إن نمو مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة بنسبة 218% خلال يونيو عن مايو، يؤكد التحسن في أداء القطاع بعد تراجع كبير خلال مارس ومايو، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا المستجد على الأسواق.

أوضح سعيد أن فترة أزمة جائحة كورونا شهدت تراجعات كبيرة بالبورصات العالمية، ما أدى إلى تراجع معدلات نمو الاستثمار وتأسيس المشروعات الجديدة، كما أن عملية غلق قطاع الطيران والسياحة والسفر أدى إلى انكماش ومخاوف ضخ الاستثمار بالمشروعات الجديدة بالسوق المحلية وهذا كله كان له تأثير واضح على أسهم الشركات المقيدة في البورصة.. موضحًا أن أسهم قطاع الاتصالات مرشحة للصعود خلال الفترة المقبلة بعد انطلاق منظومة التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبنية المعلوماتية في بناء مصر الرقمية.

وأكد التقرير، حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بالبورصة يضم خمس شركات راية لخدمات الاتصالات فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية المصرية للأقمار الصناعية نايل سات المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي الشركة المصرية للاتصالات.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند 617.888 مليار جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 346.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.8 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.36%، والعرب على 5.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.38%.

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