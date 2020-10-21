ظافر العابدين يعود للجمهور المصرى بـ«خط الدم» ومسلسل رمضانى

يعود النجم التونسى ظافر العابدين للجمهور المصرى بعد فترة انقطاع دامت ٣ سنوات، بعملين جديدين مع النجمة نيللى كريم، أحدهما سينمائى والآخر تليفزيونى يعرض فى رمضان المقبل.

الفيلم يحمل اسم «خط الدم»، ويعرض بداية من ٣٠ أكتوبر الجارى على إحدى المنصات الإلكترونية.

وخلال ديسمبر المقبل، يدخل «ظافر» تجربته الدرامية الجديدة مع نيللى كريم، وهو مسلسل من تأليف الدكتور مدحت العدل، فى تعاون جديد بين النجمين بعد مسلسلهما «تحت السيطرة» الذى جرى عرضه قبل ٦ سنوات.

