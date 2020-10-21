مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق بحر بيرينج

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلتين روسيتين اعترضتا قاذفتي قنابل استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر بيرينج.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء أن رادارات الجيش رصدت هدفين جويين يقتربان من الحدود، ولتحديد الهدفين ومنعهما من انتهاك الحدود الروسية، أقلعت مقاتلتان من نوع "MiG-31" و"Su-35" تابعتان للمنطقة العسكرية الشرقية.وأضافت أن طواقم المقاتلتين الروسيتين، حددت الهدفين الجويين، واتضح أنهما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز "B-1M"، وقامت بمرافقتهما فوق منطقة مياه بحر بيرينغ بعيدا عن الحدود.