13 إصابة جديدة بكورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٣ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي: أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١١ حالة في ولاية الخرطوم وحالة واحدة في كل من ولايتي سنار (شرق) وشمال كردفان (جنوب)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢١٠٤ عينات، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و٧٢٤ حالة، بينها ٨٣٦ وفاة، و٦٧٦٤ شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.