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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات: تدشين 519 شركة بـ438 مليون جنيه خلال 6 أشهر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:11 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
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كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشهر يونيو الماضي، أن القطاع شهد تأسيس نحو 519 شركة جديدة خلال النصف الأول للعام الجاري "يناير- يونيو"، بقيمة رأسمال بلغ نحو 437.86 مليون جنيه، مقارنة بنحو 796 شركة جديدة خلال نفس الفترة عام 2019 برأسمال تجاوزت قيمته 1.220 مليار جنيه.

قال التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إن الستة أشهر الأولى للعام الجاري جاءت كالأتي: شهر يونيو سجل تأسيس نحو 115 شركة بقيمة رأسمال 232.64 مليون جنيه وشهر مايو سجل 56 شركة بقيمة رأسمال 24.5 مليون جنيه وشهر أبريل سجل 11 شركة فقط بقيمة 2.10 مليون جنيه، وشهر مارس سجل 84 شركة بقيمة 99.87 مليون جنيه، وشهر فبراير نحو 124 شركة بقيمة 51.22 مليون جنيه، وشهر يناير 129 شركة بقيمة 27.53 مليون جنيه، في المقابل شهد شهر مايو 2019 تأسيس 104 شركات بقيمة 116.9 مليون جنيه، وأبريل 148 شركة بقيمة 311.30 مليون جنيه، ومارس 153 شركة بقيمة 187.79 مليون جنيه، وفبراير 163 شركة بقيمة 336.41 مليون جنيه، ويناير 140 شركة بقيمة 142.27 مليون جنيه.

قال نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لـ"الدستور"، إن جائحة كورونا أثرت سلبًا على نمو الاقتصاديات العالمية وتوجه الاستثمار المباشر إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أدى إلى تراجع مؤشر تأسيس الشركات الجديدة خلال أشهر مارس، أبريل، مايو وتسبب في انكماش رؤوس الأموال وهو واضح من المؤشرات، لافتًا إلى أن المؤشرات عاودت النشاط بداية من يونيو وخلال أكتوبر استعادت مصر ريادتها في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية مرة أخرى.

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