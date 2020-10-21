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محمد العسيري

محافظات

بحث آليات بدء تشغيل فرع لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:05 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أعرب جابرييل تشانغسون تشانغ، وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، عن شكره لجامعة الإسكندرية، مؤكدًا على العلاقات المتميزة والقوية بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات العلمية بجامعة الإسكندرية في النهوض بمنظومة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، كما دعا إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن دولة جنوب السودان تزخر بالعديد من الثروات والموارد الطبيعية التى تحتاج إلى الكفاءات والمتخصصين لحسن استغلالها وتنميتها.

جاء ذلك خلال استقبل الدكتور هشام جابر القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدكتور جابرييل تشانغسون تشانغ وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق من مسؤولي التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات بجنوب السودان، لبحث سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية ونظيراتها بجنوب السودان في تخصصات الزراعة والطب البيطري والهندسة والتمريض والتربية، وبحث آليات بدء تشغيل فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، والتعاون المشترك فى المجالات العلمية والبحثية التى تتفق مع توجهات دولة جنوب السودان فى التنمية والتطوير.

جاء ذلك بحضور السفير جوزيف ماجاك سفير دولة جنوب السودان، والدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون تدويل التعليم العالي، وعمداء كليات الزراعة والطب البيطري والهندسة والتمريض والتربية.

قدم الدكتور هشام جابر، عرضا تقديميًا عن جامعة الإسكندرية، وكلياتها ومعاهدها المختلفة، والبرامج الدراسية المتميزة التي تتفرد بها الجامعة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تحظى بأهمية استثنائية وتجمعهم علاقات تاريخية وطيدة وهي الوحدة الجغرافية وشريان نهر النيل الخالد، مؤكدا أن جامعة الإسكندرية تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية دعم الروابط الثقافية والعلمية مع كافة الدول الإفريقية بما يصب في مصلحة مصر، وتحقيقا لذلك عملت الجامعة على دعم وجودها في جنوب السودان لتوسيع أفاق التعاون، وذلك بغية خدمة المجتمع والبيئة المحيطة بالجامعة في جنوب السودان، وتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا لأحدث التقنيات العلمية الحديثة، فضلًا عن الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة للطلاب.

وأشار إلى أن هناك فريقا في جنوب السودان للوقوف على آخر التطورات ومتابعة ما يجب القيام به لإنشاء الفرع وفق جدول زمني محدد، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل بداية من مطلع شهر نوفمبر القادم، لافتًا إلى إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بمدينة تونج بدأ منذ عام ٢٠٠٣، والتي تضم أربع كليات جامعية (الطب البيطري، الزراعة، التربية، التمريض)، وتم الانتهاء من كافة أعمال البناء والتأهيل والتجهيز المطلوبة بها، لتنطلق قريبًا في أداء دورها الأكاديمي والمجتمعي المنشود.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك من خلال تبادل الأساتذة والباحثين المصريين في الدورات التدريبية بجامعات جنوب السودان، وإجراء البحوث التطبيقية المشتركة، كما ناقش الجانبان إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة سنويًّا لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا بجنوب السودان للدراسة بالجامعة، وزيادة أعداد الدارسين بمرحلة البكالوريوس وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وإعداد مدارس صيفية لطلاب جنوب السودان في مصر.

واستعرض عمداء الكليات الإمكانيات والموارد المتاحة لدى كلياتهم، والبرامج الدراسية المختلفة باللغة العربية واللغات الانجليزيه والفرنسية، وسبل الدعم والتعاون المقترح.

كما ناقش وفد جنوب السودان احتياجاتهم من النواحى الأكاديمية والبحثية والتدريبية، والمنح الدراسية، فى المجالات التى تحتاجها متطلبات التنمية بدولة جنوب السودان.

وأعرب طلاب جنوب السودان الدارسين بجامعة الإسكندرية عن خالص شكرهم لجامعة الإسكندرية للدعم الذي تقدمه الجامعة لهم خلال فترة الدراسة، حيث يبلغ عددهم ١٦ طالبا بمرحلة الدراسات العليا و٢١٧ طالبا بمرحلة البكالوريوس، كما استمع الدكتور جابر إلى المشكلات التي يتعرضون لها بسبب التأشيرات والسكن والمصروفات، ووعد بتذليل كافة هذه المعوقات فى أسرع وقت ممكن.

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