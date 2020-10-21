الذهب يقفز 1% مع تنامي الرهان على صفقة تحفيز أمريكية

ارتفع الذهب 1% إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء، بدعم من تفاؤل المستثمرين حيال فرص الإعلان عن حزمة مساعدة أمريكية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، مما ضغط على الدولار وعزز جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.وبحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش، قفز السعر الفوري للذهب 1.1 % إلى 1926.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس ذروته منذ 12 أكتوبر.وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 % لتسجل 1931.10 دولار.وقال مايكل ماتوسك، المتعامل في يو.إس جلوبال إنفستورز، "نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب الأمريكي) كانت أمامها مهلة حتى الثلاثاء، الآن أصبحت الجمعة.في ضوء ذلك، يرى الناس أنه يمكن إبرام صفقة في المستقبل القريب، لذا بدأوا يكنزون الذهب".قال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض: إن أكبر نقطة عالقة ما زالت تتمثل في تمويل الولايات والحكومات المحلية، لكنه أضاف أن تقدما تحقق صوب إبرام اتفاق.دفعت الرهانات المتزايدة على تحقيق انفراجة الدولار لأدنى مستوياته في نحو شهرين، مما يقلل تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.9 % إلى 25.10 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.8 % مسجلا 886.45 دولار، وتقدم البلاديوم 0.2 % إلى 2403.48 دولار للأوقية.