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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات: 1.55 مليون حوالة بريدية خلال يونيو الماضي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:10 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
طارق عتمان
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كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد الحوالات البريدية الفورية في مصر بلغ 1.55 مليون حوالة بريدية خلال يونيو الماضي مقابل 1.19 مليون حوالة بريدية عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها نحو 361 ألف حوالة بمعدل نمو سنوي 30.26 % وشهري 22.65 % حيث سجل خلال مايو 1.26 مليون حوالة.

وقال التقرير، الذي حصل «الدستور» على نسخة منه، إن عدد مكاتب البريد بلغ 3986 مكتب بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 3981 مكتبا عن نفس الفترة عام 2019 بنسبة نمو 0.13 %، في حين بلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد نحو 25.31 ألف نسمة بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 24.88 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 1.75 % وشهري 0.15 %.

وأوضح التقرير أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد استفاد منها 5.28 مليون مواطن خلال يونيو بقيمة بلغت 7.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5.44 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع سنوي 2.94 % بارتفاع شهري بلغ 7.76 % بعد أن سجل في مايو 4.9 مليون مواطن.

ويبلغ عدد عملاء هيئة البريد نحو 24 مليون عميل، ويصل حجم الودائع من قبل المصريين بالهيئة نحو 200 مليار جنيه.

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