ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ55 ألفا

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 55 ألفا و91 حالة إصابة، و1880 حالة وفاة.وقال فورار- في مؤتمر صحفي اليوم- إن الجزائر سجلت 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جديدة و7 حالات وفاة خلال يوم واحد.وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 38 ألفا و482 حالة، وأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 37 مريضا بالعناية المركزة.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.كانت السلطات الجزائرية، قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب كورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.