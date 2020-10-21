إيقاف مديرة مدرسة بالبحيرة ومشرف عام 3 أشهر وإحالتهما للنيابة الإدارية للإهمال

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إيقاف مديرة مدرسة النوبارية الثانوية العسكرية بنين والمشرف العام بالمدرسة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات لإهمالهما وتقصيرهما في أداء مهامهما للعملية التعليمية وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال الواقعة، وتطبيق لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب.جاء ذلك وفقًا لتقرير إدارة النوبارية التعليمية بخصوص واقعة الفيديو المتداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠-١٠-٢٠، بفصل ٨٢ بمدرسة النوبارية الثانوية العسكرية بنين، حيث إن ما ورد بهذا الفيديو يعتبر إخلالا وإهمالا وتقصيرا من القائمين على العملية التعليمية بالمدرسة سواء كانت إدارة المدرسة والمشرف العام والمعلمين، وأن ما قام به الطلاب يعد سلوكا منافيا للعملية التعليمية، وذلك يستوجب معه اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم على ضوء لائحة الانضباط المدرسي من خلال توجيه التربية الاجتماعية بالمديرية وتطبيق العقوبات الواردة بها.وحيث إن الوزارة وحرصًا منها على تحقيق المصلحة القومية للدولة، قد أصدرت تعليمات مشددة على الانضباط الإداري لموظفي الدولة ودور كل منهم فى أداء واجباته الوظيفية وكان لما حدث فى ذلك اليوم يستوجب معه أخذه بالشدة الرادعة حتى يكون عبرة لكل من يفكر في ارتكاب مثل هذا الذنب.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد سعد محمد أنه تم على الفور إجراء التحقيقات اللازمة والسريعة في الواقعة، وقد باشر مدير الإدارة التعليمية بالنوبارية والشئون القانونية بالإدارة التحقيقات في الواقعة وتمت موافاة المديرية بتقرير شامل عن الواقعة والمسئولين.