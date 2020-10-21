طرح بوستر فيلم نيللى كريم الجديد «خط دم»

طرحت منصة شاهدة VIP البوستر الدعائي للفيلم الجديد للنجمة نيللي كريم، والذي يشاركها في أحداثه النجم التونسي ظافر العابدين ويحمل اسم "خط دم"، وذلك عبر صفحتها بموقع تويتر.وأعلنت المنصة أن الفيلم سيتم عرضه حصريًا على موقعها الإلكتروني، وذلك قبل طرح الفيلم بقاعات السينما خلال أواخر العام الجاري.تدور أحداث الفيلم عن طريق قصة رائعة وهي وصول ثلاث فتيات سن الرشد وهن يقمن بمكافحة والديهن ليحققوا أحلامهن بالرغم من وجود العديد من الاختلافات الاجتماعية والدينية بينهن، وكل الأبطال يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات التي لا يمكن الوقوف أمامها، وأيضًا عمل الرياضة وأيضا يريدون تحقيق جميع أحلامهم.الفيلم من إخراج التونسي مجدي سميري بينما يواصل المخرج تصوير الفيلم في دبي والذي يجمع بين كل من الفنانة نيللي كريم وباسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.