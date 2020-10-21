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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض ادعاء سائق توك توك تعرضه للسرقة بالإكراه فى حلوان

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:29 م
الداخلية
الداخلية
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نجحت مباحث قسم شرطة حلوان فى كشف غموض ادّعاء سائق توك توك تعرضه للسرقة بالإكراه وتمزيق جسده بسلاح أبيض "كتر" على يد مجهولين وسرقة "التوك توك" الذي قام باستئجاره للعمل عليه.

تبين أن السائق هو من مزَّق جسد نفسه لاختلاق قصة وهمية بعدما ذهب بصحبة أحد أصدقائه لشراء سيجارة حشيش لتدخينها سويا، وقام صديقه بمغافلته واستولى على المركبة البخارية ولاذ بالفرار، وخشية من تحرير مالك المركبة الأصلي محضر ضده، اختمرت في ذهنه فكرة جرح جسده بسلاح أبيض والادعاء على غير الحقيقة لتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه على يد مجهولين.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية، بلاغا من سائق توك توك، يدعى "خ.م"، 18 سنة، ومقيم بعرب أبو دحروج، كفر العلو، مفاده قيام 3 أشخاص مجهولين بطلب توصيلهم إلى منطقة مرصد حلوان، وفور وصولهم قاموا بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض "كتر"، وسددوا له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، واستولوا على مركبته النارية، ولاذوا بالفرار.

وعقب التحرى وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث والاستماع لأقوال الضحية تبين تضارب أقواله وعدم صحة الواقعة وبالضغط عليه اعترف باختلاق قصه استدراجه وسرقته بالإكراه، وأنه كان بصحبة أحد أصدقائه لشراء سيجارة حشيش، وقام بمغافلته واستولى على المركبة ولاذا بالفرار وخشيه من المساءلة القانونية اختمرت في ذهنه فكرة اختلاق الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

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