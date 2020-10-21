قرار مهم من «تعليم الجيزة» بشأن المصروفات الدراسية

شدد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مديري مدارس الإدارات التعليمية «حكومي وخاص ودولي»، بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أي طالب لم يقم بتسديد المصروفات العام الدراسي 2020-2021.وأكد مدير المديرية ضرورة تنفيذ القرار بكل دقة ومَن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.