قرار مهم من «تعليم الجيزة» بشأن المصروفات الدراسية
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:59 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
شدد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مديري مدارس الإدارات التعليمية «حكومي وخاص ودولي»، بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أي طالب لم يقم بتسديد المصروفات العام الدراسي 2020-2021.
وأكد مدير المديرية ضرورة تنفيذ القرار بكل دقة ومَن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأكد مدير المديرية ضرورة تنفيذ القرار بكل دقة ومَن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
قرار مهم من «تعليم الجيزة» بشأن المصروفات الدراسية
قرار مهم من «تعليم الجيزة» بشأن المصروفات الدراسية