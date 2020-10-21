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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحصين 4.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:22 م
تحصين ماشية ضد الحمى
تحصين ماشية ضد الحمى القلاعية
عبدالناصرمحمد
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تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي بدأت يوم 19 سبتمبر 2020 بجميع المحافظات؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير، أنه تم تحصين 2 مليون و200 ألف و484 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم مليون و400 ألف و716 رأس أبقار، 688 ألف و262 رأس جاموس، 169 ألف و876 رأس أغنام، 41 ألف و644 رأس ماعز حتى 20 أكتوبر الحالي.

وأضاف التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و129 ألف و1 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم مليون و243 ألف و70 رأس أبقار، 678 ألف و363 رأس جاموس، 163 ألف و33 رأس أغنام، 41 ألف و644 رأس ماعز، 2891 رأس جمال حتى 20 أكتوبر أيضًا.

وناشدت الوزارة المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، كما أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقًا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.
تحصين 4.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
تحصين 4.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
تحصين 4.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
تحصين 4.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
تحصين 4.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
تحصين 4.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
تحصين 4.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
تحصين 4.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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