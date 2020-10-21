«الوطنية للإعلام»: بث مباراة الأهلي والوداد أرضيا على «On time»

قررت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، إذاعة مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة أبطال إفريقيا على التردد الأرضي لقناة "on time"، مساء الجمعة المقبل.يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام على حق المشاهد المصري فى مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة، وتتمنى مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة "on time".