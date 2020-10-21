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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:12 م
وزير الصحة ينس شبان
وزير الصحة ينس شبان
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الأربعاء، أن وزير الصحة ينس شبان أجرى اختبارا للكشف عن كورونا وجاءت النتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن الوزير دخل على الفور في عزل منزلي وأن الأعراض الظاهرة عليه حتى الآن هي أعراض برد.

أوضحت الوزارة أن سبان (40 عاما) يعاني من أعراض تشبه أعراض الإصابة بالبرد، وأنه تم إبلاغ المخالطين له.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أنه على الرغم من كون معدلات الإصابة في ألمانيا أقل مما هي عليه في معظم أنحاء أوروبا فإنها تتسارع وسجلت رقما قياسيا يوميا بلغ 7830 حالة يوم السبت.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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