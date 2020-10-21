البابا فرنسيس: الصلاة تجعلنا نتأمل الواقع بعين الله

أجرى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم الأربعاء، لقاء مع المسيحيين في قاعة بولس السادس بالفاتيكان.واستهلّ البابا فرنسيس كلمته بالعظة الأسبوعية له قائلًا: "تعليمنا حول صلاة المزامير، ونلاحظ أولًا أن غالبًا ما تظهر في المزامير صورة سلبيّة وهي صورة "الشرير"، أي ذلك الذي يعيش كما لو أنَّ الله ليس موجودًا. إنّه الشخص الذي لا يملك أية مرجعيّة مع الله وليس هناك أي مانع لكبريائه ولا يخاف من الأحكام على ما يفكر به أو يقوله".وأضاف البابا فرنسيس: "هناك بالطبع، أيضًا صلاة زائفة، صلاة نقوم بها فقط لكي نُعجب الآخرين، ويسوع قد حذّر بشدّة من هذه الصلاة. ولكن عندما نقبل روح الصلاة الحقيقية بصدق وينزل إلى قلوبنا عندها تجعلنا الصلاة نتأمّل الواقع بعيني الله. عندما نصلّي يكتسب كلُّ شيء "معنى"؛ وبالتالي فأسوأ خدمة يمكننا أن نقدّمها لله والإنسان هي أن نصلّي بتعب وبشكل اعتيادي. إن الصلاة هي محور الحياة وتجعلنا نتأمل الواقع بعين الله".واختتم عظته قائلًا: "الصلاة ليست مُهدِّئًا لتخفيف قلق الحياة أو على أي حال صلاة كهذه ليست بالتأكيد مسيحية، لا بل إن الصلاة تجعل المرء يتحمل المسئولية ونرى ذلك بوضوح في صلاة "الأبانا" التي علّمها يسوع لتلاميذه".