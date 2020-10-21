«مصر للطيران» تضيف جهاز تمثيلي لأحدث طائرات إيرباص

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، الأربعاء، بدء تشغيل جهاز الطيران التمثيلي لطراز إيرباص A320neo كأول مشغل في افريقيا، وذلك اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل باعتماد EASA FSTD Issue 2 Level D)) وبمحرك ‏IAE V2527-A5 CEO) CFM 56 -5B4 CEO(CFM LEAP-1A26 NEO، حيث قامت شركة L3 Harris بتصميم وتصنيع جهاز الطيران التمثيلى بالكامل.وكذلك تشغيل جهاز الطيران التمثيلي لطراز إيرباص 300-A220 اعتبارًا من منتصف فبراير المقبل باعتماد EASA FFS LEVEL D وبمحرك PW1524G وقامت شركة FlightSafety International بتصميم وتصنيع الجهاز بالكامل.يأتي ذلك تأكيدًا علي ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية فى صناعة النقل الجوى.في سياق متصل، تتطلع الأكاديمية باستمرار إلى التطوير وتحسين التدريب من خلال دمج تقنيات جديدة إلى مجموعتها الكاملة من الأجهزة التدريبية.إضافة إلى أن هذه الخطوة تتماشى، أيضًا، مع استراتيجية تحديث أسطول الطيران فى الشركة القابضة لمصر للطيران التي تتطلب كذلك ترقية أجهزة الطيران التمثيلى فى الأكاديمية من خلال تشغيل أنواع جديدة من الأجهزة التي يمكن أن تساعد الأكاديمية بشكل جيد على تقديم خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة وأيضا السعى للحصول على حصة تسويقية جديدة، بهدف المنافسة فى مجال تدريب الطيران المختلفة (طيارين- ضيافة- مهندسين) واستهداف شركات طيران كبرى جديدة مستفيدة من تميزها فى هذا المجال بين دول الجوار وكذلك الاعتمادات الدولية الممنوح للأكاديمية.