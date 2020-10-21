إحباط 12 محاولة تهرب جمركي لسجائر وأدوية بجمارك سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 12 محاولة تهرّب جمركي لطبَنجة وبندقية ضغط وكمية من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون.ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة، برئاسة هشام عوض، تم الاشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 12 من الركاب المصريين القادمين، وبالمُعاينة الفعلية تبين وجود طبنجة و2 خزنة و14 طلقة وبندقية ضغط هواء و4 خنجر ومطواة و36 كرتونة سجاير بولمان و1003 عبوات أدوية بشرية منها سولبادي وجرابفليس وأنسولين وفيتامينات ومكملات غذائية متنوعة و32 عبوة مستحضرات تجميل و540 قلم أحمر للشفاه مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.وقام بالضبط كل من عمر محمد كمال وأحمد غريب ومحمد فيصل وعلى دياب وحماد على تحت أشراف شعبان الريس ومحمد حمدي ومحمد أمين مأمور التعريفة ومصطفى هاشم مدير التعريفة تحت أشراف مدير مجمع الوارد حمدي صابر وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و134 ألفا و556 جنيهًا.قرر مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 12 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.