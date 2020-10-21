السبت.. عرض «ماندابي» بسينما الهناجر

تعرض سينما الهناجر "بساحة الأوبرا"، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء السبت 24 أكتوبر، الفيلم الروائي الطويل "ماندابي" للمخرج السنغالى الراحل عثمان سمبين، وذلك ضمن البرنامج الشهرى الذى ينظمه نادي السينما الأفريقية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، احتفالًا بذكرى المخرج الإفريقي الراحل، والذى لقب بـ"أبوالسينما الإفريقية".الفيلم إنتاج عام 1968 وتبلغ مدته 100 دقيقة، وتدور أحداثه حول أسرة سنغالية تضطرها الظروف للانتقال إلى باريس.. يعقب الفيلم عرض للفيلم التسجيلي "سمبين" عن حياة المخرج الراحل، من إخراج جيسون سيلفرمان وسمبا جادجيكو.يعد (عثمان سمبين) كاتب روائي ومسرحي وسينارست ومنتج، بالإضافة إلى كونه ممثل ومخرج، ولد في الثامن من يناير عام 1923 في بلدة كازامانس السنغالية، وتوفي في التاسع من يونيو 2007، وحصل علي العديد من الجوائز العالمية منها جائزة (نظرة ما) من مهرجان كان السينمائي الدولي.