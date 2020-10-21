الأنبا بشارة يزور كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان

زار الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، خلال الأسبوع الجاري كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان.رافق نيافته في الزيارة القمص إبراهيم شفيق، وكيل المطرانية، حيث كان فى استقبال نيافته الأب عبدالمسيح لمعي راعي الكنيسة، وشباب وخدام الأنشطة والشعب.وترأس الأنبا بشارة صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب الراعي وخورس شمامسة الكنيسة، وألقى نيافته كلمة العظة من إنجيل لوقا ٥: ١- ١١ "ادخل إلى العمق مع الله ومع ذاتك. عِش المحبة بعمق مع أخيك الإنسان".