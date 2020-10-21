فرقة الموسيقى التراثية للبحرية الفرنسية فى زيارة للأهرامات

استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة، الأربعاء، فرقة الموسيقى التراثية للبحرية الفرنسية لإقامة أول عروضها الموسيقية ضمن سلسلة العروض التي ستُقيمها في عدد من المواقع الأثرية والسياحية المصرية خلال زيارتها لمصر في الفترة من 20 وحتى 26 أكتوبر الجاري.قال أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، إن هذه الفرقة قامت بتقديم عرض موسيقي لمدة 20 دقيقة بمنطقة البانوراما بالأهرامات، ثم انضمت إليها الفرقة الموسيقية السيمفونية العسكرية المصرية والتي قامت بتقديم عرض موسيقي آخر لمدة 20 دقيقة.وبعد انتهاء العرض قامت الفرقة الفرنسية بجولة بمنطقة أهرامات الجيزة، استمتعت خلالها بمشاهدة معالم الحضارة المصرية العريقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية أمام الهرم الأكبر وبمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبوالهول، معربين عن سعادتهم بعزف الموسيقى العسكرية الفرنسية في أحضان الحضارة المصرية القديمة.من ناحيتها، ترحب وزارة السياحة والآثار بقيام هذه الفرقة الفرنسية ذات الشهرة العالمية بتقديم حفلاتها الموسيقية في عدد من الأماكن السياحية والأثرية المصرية والاستفادة منها فى الترويج السياحي، لا سيما أن ذلك يتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث إنه من المقرر أن تقوم الفرقة بتقديم عروضها في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ودار الأوبرا المصرية، وساحة مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي بالإسكندرية، بمشاركة الفرقة الموسيقية السيمفونية العسكرية المصرية.