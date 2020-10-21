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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطروح تكثف إجراءات مواجهة كورونا استعدادًا للانتخابات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:32 م
إجراءات مواجهة كورونا
إجراءات مواجهة كورونا
ياسمين شعيب
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شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للجان الانتخابية بمدارس القرى والمصالح الحكومية وأماكن تكدس المواطنين والأسواق طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير اللجان الانتخابية بقرى غرب المدينة (وادي الرمل، وادي ماجد، الشولحي، النصر، أولاد مرعي، أبولهو، السوينات، حلازين) بالإضافة إلى لجنة مدرسة عبدالله أبورسوة بالكيلو 4 وذلك في إطار خطة المدينة بتطهير لجان مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2020.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم تطهير منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى تعقيم الأتوبيسات القادمة للمدينة على التمركزات الثابتة شرقا وغربا للقادم من السلوم وجنوبا للقادم من واحة سيوة بالإضافة إلى رش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة في الفترة المسائية ضمن إجراءات المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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