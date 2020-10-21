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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون القوات المسلحة بذكرى أكتوبر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:20 م
الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكي و ،اللواء محمود توفيق
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استقبل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.
 
وأكد وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائمًا صفحة مضيئةً في تاريخ الشعب المصري وقواته المسلحة، ورمزًا للفخر والاعتزاز برجال أعلوا قيم التضحية والفداء وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطّروا بحروف من نور بطولاتهم فى تاريخ العسكرية المصرية، موجهًا التهنئة إلى رجال القوات المسلحة قادة وضباط وضباط صف وجنود بمناسبة هذه الذكرى العظيمة التى يفخر بها كل المصريين، متمنيًا لهم مزيدًا من الرّفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة درعًا قويًا ودعمًا لقوتها وعزتها وأن يهيئ لها مزيدًا من التقدم والنجاح.
 
من ناحيته، أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحي الأمن والاستقرار للدولة المصرية، وسيظلاّن معًا فى طليعة الشعب المصري يدافعان عن مقدراته ويعملان من أجل حمايته واستقراره ويقفان سدًا منيعًا فى مواجهة الفتن والتحديات التى تهدد مسيرة الوطن وإنجازاته مهما كلفهما ذلك من تضحيات، لافتًا إلى التعاون الكامل بين وزارتي الدفاع والداخلية من أجل اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، والتصدى بكل قوة لكافة التهديدات التى تستهدف النيل من الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات.
 
في نهاية اللقاء، قام وزير الداخلية بإهداء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول محمد زكى درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.
 
حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية.
وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون القوات المسلحة بذكرى أكتوبر
وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون القوات المسلحة بذكرى أكتوبر
وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون القوات المسلحة بذكرى أكتوبر
وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون القوات المسلحة بذكرى أكتوبر
وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون القوات المسلحة بذكرى أكتوبر
وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون القوات المسلحة بذكرى أكتوبر

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