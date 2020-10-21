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سياسي

السلاب يطلق حملته الانتخابية بمدينة نصر ومصر الجديدة: « ترشحت لكي أكون صوت الشباب في مجلس النواب»

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:02 م
محمد مصطفي السلاب
محمد مصطفي السلاب
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◄ السلاب: مصر أمام فرصة واعدة للتقدم في ظل قيادة حكيمة.. والبرلمان القادم أمامه تحديات كبيرة للوفاء باحتياجات ومتطلبات الجماهير

أطلق النائب محمد مصطفي السلاب -المرشح فردي عن حزب مستقبل وطن- حملته الدعائية لانتخابات برلمان ٢٠٢٠ عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة.
استهل السلاب حملته برسالة لأهالي مدينة نصر ومصر الجديدة عبر حسابه على شبكة الانترنت، أكد فيها أن دافعه للترشح علي المقعد الفردي بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة هو رغبته وحرصه علn خدمة أهالي الدائرة والوقوف علي مشاكلهم وتقديم حلول عملية لها.
وأعرب السلاب عن شكره وامتنانه لأهالي الدائرة الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة خلال جولاته التمهيدية، كما أكد على أنه لا يفرق بين الدور التشريعي والدور الخدمي للنائب فكلاهما مكمل للآخر، فلابد للنائب أن يتواجد بين الناس يتعرف علي مشكلاتهم ويطرح الحلول لها، ويحمل مطالبهم للحكومة والجهات التنفيذية، كما يتحتم عليه أن يضطلع بدوره الرقابي والتشريعي.
وذكر السلاب في رسالته أن البرلمان القادم يقع عليه عبء كبير ومسئولية لكي يفي باحتياجات ومتطلبات الناس في الحياة الكريمة، من تعليم جيد يلائم تحديات المستقبل، وتعليم جامعي يضع الجامعات المصرية في منزلة متقدمة بين جامعات العالم، ومنظومة متكاملة للبحث العلمي تفسح المجال للبحث والابتكار.
وذكر السلاب أن التحدي الأكبر أمام الحكومة والبرلمان القادم هو خلقفرص عمل للشباب والفتيات، واكتمال منظومة الرعاية الصحية لتشمل فرد في مصر، ومنظومة الضمان الاجتماعي التي تكفل المعاش الحياة كريمة لكل مواطن.
وأكد محمد مصطفي السلاب علي أنه سيكون صوت الشباب داخل البرلمان وأنه سيطرح عدد من المبادرات لتعظيم الاستفادة من قدرة الشباب على الاسهام في حركة تطور المجتمع، كما أكد على أن مصر أمام فرصة واعدة للتقدم، بسياسات حاسمة، وحلول جريئة للمشكلات المتراكمة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل مخلصا لبناء دولة عصرية جديدة.
ودعا السلاب أهالي مدينة نصر ومصر الجديدة للمشاركة بالإدلاء بصوتهم مؤكدا على أن الانتخاب حق لكل مواطن قبل أن يكون واجبا.
محمد مصطفي السلاب هو اقتصادي شاب يقود مجموعة السلاب الاقتصادية وسبق له عضوية البرلمان (٢٠١٥-٢٠٢٠) عن محافظة الدقهلية، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن.
أسهم بدور كبير في التشريعات التي سنها البرلمان، ومثل مجلس النواب المصري أمام العديد من برلمانات العالم، كما قام بالعديد من الرحلات المكوكية لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية، كما كلن له إسهام كبير في العمل الخيري بمدينة نصر ومصر الجديدة من خلال مؤسسة مصطفي السلاب الخيرية لتنمية المجتمع.

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