عميد هندسة طنطا: «بابى مفتوح للطلاب».. ولا تهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية

أجرى الدكتور محمود زكي عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، اليوم، جولة تفقدية تابع خلالها انتظام سير العملية التعليمية بالكلية، وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد، رافقه خلالها الدكتور محمد محجوب بسيوني، أستاذ ورئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية.شدد عميد هندسة طنطا أثناء لقائه بطلاب الفرقة الثانية "مدني" على ضرورة التزام الجميع سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.وأضاف "زكي"، أن تنفيذ قرار ارتداء الكمامة داخل كلية الهندسة من القرارات الإيجابية التى تعمل على الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، موضحًا أن الطلاب عليهم دور كبير في التوعية ومطالبين بتأدية دورهم على أكمل وجه، قائلا: "بابي مفتوح للطلاب لسماع الشكاوى والمقترحات".