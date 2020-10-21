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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«مصر السلام» تدفع بـ2000 متابع لمراقبة انتخابات النواب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:16 م
انتخابات
انتخابات
محمد الشريف
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أعلنت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان عن الدفع بعدد 2000 مُتابع محلي لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري 2020، حيث شكَّلت المؤسسة غُرفة عمليات مركزية لتلقي الإفادات ورصد مخالفات المترشحين الواردة من المتابعين المنتشرين في محافظات المرحلة الأولى.

كما أعلنت المؤسسة عن أن غُرفة العمليات ستقوم بالتنسيق مع غُرفة عمليات البعثة الدولية المُشتركة المُشكلة من 7 منظمات أجنبية إضافة إلى المنسق المحلي الرئيسي للبعثة والمتمثل في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وذلك في سياق المحافظات التي ستتابعها الغُرفة.

من جانبه، أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام على الأهمية الكبرى لمجلس النواب، باعتباره سُلطة التشريع وإصدار القوانين، والمكلف بأعمال الرقابة على أعمال السُلطة التنفيذية، مُشيرًا إلى أن البرلمان لديه مجموعة مختلفة من أدوات الرقابة كطلبات الإحاطة والاستجواب والبيانات العاجلة والاستجواب وكذلك طلب سحب الثقة من الحكومة وتشكيل لجان تحقيق برلمانية، وغيرها من الأدوات التي تُعطي لمجلس النواب صلاحيات وقوة كبيرة.

وأضاف "فوقي"، أنه وعلى قدر أهمية المجلس، ينبغي توسيع دائرة المشاركة السياسية لضمان التعددية والاختيار الأمثل ليُعبر المجلس بشكل قوي عن إرادة الناخبين.

وأشار رئيس مؤسسة مصر السلام إلى أن مُتابعة الانتخابات تهدف إلى التحقق من مدى ملائمة المعايير الدولية الخاصة بحُرية ونزاهة الانتخابات، مع القوانين والتشريعات المصرية المُنظمة للعملية الانتخابية، وكذلك مدى التزام المترشحين بهذه المعايير، ومدى تأثير المخالفات الانتخابية إن وُجدت على العملية الانتخابية بالكامل.

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