بوتين: تعافي الاقتصاد العالمي بكورونا لا يزال غير مستقر

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن عمليات تعافي الاقتصاد العالمي على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد لا تزال غير مستقرة.وأضاف بوتين، حسبما أفادت وكالات روسية، أن "عمليات تعافي الاقتصاد العالمي لا تزال غير مستقرة للغاية؛ لأن الوضع الوبائي صعب، ويتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في روسيا وفي العديد من البلدان الأخرى، حيث أعلنت بعض الدول عما يسمى بـ لوك داون (لإغلاق الشامل)، عندما تعلق المؤسسات والشركات أنشطتها أو تنتقل بشكل جماعي إلى التشغيل عن بعد".وشدد بوتين، على أن الإجراءات المنسقة من جانب الدولة والمنظمات الاجتماعية والمواطنين، تتسم بأهمية خاصة للغاية خلال وباء الفيروس التاجي، مؤكدا ضرورة الحفاظ على فرص العمل والدخل المالي للمواطنين، خلال وباء كوفيد- 19.