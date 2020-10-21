«العلاج بالمجان».. مبادرات «الصحة» لدعم المواطنين خلال فترة كورونا

التأمين الصحي الشامل

100 مليون صحة

إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية

الكشف المبكر عن أورام الثدي

صحتنا أسلوب حياتنا

سخّرت وزارة الصحة إمكانياتها كافة خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير مظلة صحية تضمن لهم العلاج بأسلوب آدمي مع تخفيف وطأة وحمل المصاريف المادية من خلال إطلاق العديد من المبادرات والقوافل الطبية لدعم الفئات غير القادرة على العلاج.وفي إطار ذلك، تستعرض "الدستور" كيف دعمت الدولة المواطنين صحيا؟أولى البرامج الصحية التي اعتمدت عليها وزارة الصحة هي التأمين الصحي الشامل، الذي بدأ في محافظة بورسعيد وانتفع به ما يقرب من مليون مواطن فى ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات.ومن المقرر أن تعمم التجرية في كل المحافظات، وتم إنشاء 48 مستشفى نموذجي، و٢٩ مستشفى من وزارة الصحة، و١٩ من الجامعة لتصبح نموذجًا لباقي المحافظات، وسيتم فيها تطبيق تسعيرة التأمين الجديدة، ووضع لوائح خاصة ونموذجية في جميع المحافظات.كما أصبح الاشتراك في التأمين الصحي إلزامي، والأصل فيه الأسرة وليس الفرد، والحصول على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات أخرى مثل العلاج على نفقة الدولة أو الوضع في قوائم الانتظار بالمستشفيات.ولا ننسى مبادرة 100 مليون صحة، التي كانت أحد أهم المبادرات الصحية للمواطنين، حيث قرر وقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير تلك الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد، من خلال مبادرات الإصلاح الصحي.وفحصت وزارة الصحة خلال مبادرة 100 مليون صحة ما يقرب من ٦٢ مليون مواطن للكشف عن فيروس سى والسكر والضغط والسمنة في ٢٧محافظة بالجمهورية، وصرف العلاج بالمجان لهم فيما تعدت المبادرة لتصل إلى طلاب المدارس والجامعات، استهدفت الكشف على ٥٠ مليون مواطن، وتعد أكبر عملية مسح طبي.وشملت المبادرة أطفال المدارس من خلال حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، وانطلقت الحملة بالتوازي في شهر نوفمبر عام ٢٠١٨ وتمكنت من فحص ٩٫٧ مليون، وتم صرف علاج الأنيميا بالمجان، بالإضافة إلى التوعية وصرف العلاج للأطفال ضد السمنة والنحافة، ومبادرة "نور حياة" للعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية.فيما سارت تلك المبادرات جنبًا إلى جنب مع مبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، التي استهدفت تلك القوائم وكان لها دور كبير في إجراء ما يقرب من ٤٠٠ ألف جراحة حرجة في ١٠ تخصصات طبية مختلفة على أن تتحمل الدولة كل مصاريف الجراحات دون أن تكلف المريض أي شىء.وأجريت أكثر من ٦٥% من الجراحات داخل مستشفيات وزارة الصحة، وتم الإعلان عن مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى في غضون ٦ أشهر، حيث انتهت وزارة الصحة من علاج نصف العدد خلال شهر واحد فقط، ويتوقع الانتهاء من علاج باقي الحالات خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير، وتم اشتراك حوالي ١٥٣ مستشفى في منظومة القضاء على القوائم.وكان أغلب المرضى المسجلين بقوائم الانتظار يعانون من أمراض مزمنة، ما يؤكد أن القضاء على قوائم الانتظار يعد إنجازا كبيرًا، وخير تمهيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، لتدخل البلاد في مرحلة جديدة من التطور الصحي.كما وفرت وزارة الصحة مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى لتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ ٢٨ مليون سيدة على ٣ مراحل، حيث استطاعت الكشف المبكر عن ٣٫٨ مليون سيدة صرفت العلاج، بالكامل حتى تمام الشفاء للحالات المكتشف إصابتها بالمرض مع فحص السيدات بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة بالمجان.آخر تلك المبادرات كانت حملة "صحتنا في أسلوب حياتنا" التي تم إطلاقها لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية الصحية السليمة تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، بالإضافة إلى حملة الإقلاع عن التدخين والتي انطلقت أولى فعاليتها في شهر أغسطس الماضي من خلال تخصيص ٣٠ عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات الجمهورية.