رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«العلاج بالمجان».. مبادرات «الصحة» لدعم المواطنين خلال فترة كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:53 م
مبادرات «الصحة
مبادرات «الصحة
سمر مدحت
طباعة
سخّرت وزارة الصحة إمكانياتها كافة خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير مظلة صحية تضمن لهم العلاج بأسلوب آدمي مع تخفيف وطأة وحمل المصاريف المادية من خلال إطلاق العديد من المبادرات والقوافل الطبية لدعم الفئات غير القادرة على العلاج.

وفي إطار ذلك، تستعرض "الدستور" كيف دعمت الدولة المواطنين صحيا؟

التأمين الصحي الشامل
أولى البرامج الصحية التي اعتمدت عليها وزارة الصحة هي التأمين الصحي الشامل، الذي بدأ في محافظة بورسعيد وانتفع به ما يقرب من مليون مواطن فى ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات.

ومن المقرر أن تعمم التجرية في كل المحافظات، وتم إنشاء 48 مستشفى نموذجي، و٢٩ مستشفى من وزارة الصحة، و١٩ من الجامعة لتصبح نموذجًا لباقي المحافظات، وسيتم فيها تطبيق تسعيرة التأمين الجديدة، ووضع لوائح خاصة ونموذجية في جميع المحافظات.

كما أصبح الاشتراك في التأمين الصحي إلزامي، والأصل فيه الأسرة وليس الفرد، والحصول على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات أخرى مثل العلاج على نفقة الدولة أو الوضع في قوائم الانتظار بالمستشفيات.

100 مليون صحة
ولا ننسى مبادرة 100 مليون صحة، التي كانت أحد أهم المبادرات الصحية للمواطنين، حيث قرر وقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير تلك الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد، من خلال مبادرات الإصلاح الصحي.

وفحصت وزارة الصحة خلال مبادرة 100 مليون صحة ما يقرب من ٦٢ مليون مواطن للكشف عن فيروس سى والسكر والضغط والسمنة في ٢٧محافظة بالجمهورية، وصرف العلاج بالمجان لهم فيما تعدت المبادرة لتصل إلى طلاب المدارس والجامعات، استهدفت الكشف على ٥٠ مليون مواطن، وتعد أكبر عملية مسح طبي.

وشملت المبادرة أطفال المدارس من خلال حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، وانطلقت الحملة بالتوازي في شهر نوفمبر عام ٢٠١٨ وتمكنت من فحص ٩٫٧ مليون، وتم صرف علاج الأنيميا بالمجان، بالإضافة إلى التوعية وصرف العلاج للأطفال ضد السمنة والنحافة، ومبادرة "نور حياة" للعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية.

إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية
فيما سارت تلك المبادرات جنبًا إلى جنب مع مبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، التي استهدفت تلك القوائم وكان لها دور كبير في إجراء ما يقرب من ٤٠٠ ألف جراحة حرجة في ١٠ تخصصات طبية مختلفة على أن تتحمل الدولة كل مصاريف الجراحات دون أن تكلف المريض أي شىء.

وأجريت أكثر من ٦٥% من الجراحات داخل مستشفيات وزارة الصحة، وتم الإعلان عن مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى في غضون ٦ أشهر، حيث انتهت وزارة الصحة من علاج نصف العدد خلال شهر واحد فقط، ويتوقع الانتهاء من علاج باقي الحالات خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير، وتم اشتراك حوالي ١٥٣ مستشفى في منظومة القضاء على القوائم.

وكان أغلب المرضى المسجلين بقوائم الانتظار يعانون من أمراض مزمنة، ما يؤكد أن القضاء على قوائم الانتظار يعد إنجازا كبيرًا، وخير تمهيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، لتدخل البلاد في مرحلة جديدة من التطور الصحي.

الكشف المبكر عن أورام الثدي
كما وفرت وزارة الصحة مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى لتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ ٢٨ مليون سيدة على ٣ مراحل، حيث استطاعت الكشف المبكر عن ٣٫٨ مليون سيدة صرفت العلاج، بالكامل حتى تمام الشفاء للحالات المكتشف إصابتها بالمرض مع فحص السيدات بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة بالمجان.

صحتنا أسلوب حياتنا
آخر تلك المبادرات كانت حملة "صحتنا في أسلوب حياتنا" التي تم إطلاقها لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية الصحية السليمة تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، بالإضافة إلى حملة الإقلاع عن التدخين والتي انطلقت أولى فعاليتها في شهر أغسطس الماضي من خلال تخصيص ٣٠ عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات الجمهورية.

موضوعات متعلقة

نص كلمة السيسى عقب القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

السلطات المغربية تمنع «الرجاء» من السفر للقاهرة

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

«المالية» تعلن حزمة زيادات في رواتب المعلمين

الصور

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

image description

رياح شديدة تجتاح دمياط

الأكثر قراءة

«الكابتن» يكشف آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك والرجاء

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

إنفوجراف

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

الأرصاد الجوية.. هاشتاج يتصدر تويتر للسخرية من عدم توافق التوقعات مع الطقس

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

نيوزويك: كورونا زاد أرباح أثرياء أمريكا 931 مليار وحاصر الفقراء

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

تعرف على ضيوف الدورة 39 من معرض الشارقة للكتاب

السبت.. عرض «ماندابي» بسينما الهناجر

غدًا.. افتتاح مواسم نجوم المسرح الجامعى فى نسخته الرابعة

تأجيل معرض تونس للكتاب بسبب كورونا