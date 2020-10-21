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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير قبرص بالقاهرة: القمة بحثت استفزازات تركيا.. وأشادت بدور مصر فى منتدى شرق المتوسط

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:17 م
هومر مافروماتيس
هومر مافروماتيس
هالة أمين
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أكد هومر مافروماتيس، سفير قبرص بالقاهرة، أن القمة الثلاثية الثامنة بين مصر واليونان وقبرص التي عقدت، اليوم الأربعاء، في نيقوسيا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كانت قمة ناجحة ومثمرة بين ثلاثة من الأصدقاء والحلفاء في المنطقة، وكشف عن أنه تم الاتفاق على إنشاء مقر دائم للتعاون الثلاثي.

وأضاف السفير القبرصي في تصريحات لـ"الدستور" أنه كان شرفا كبيرا أن يشهد ويحضر القمة الثلاثية والتي تناولت كل القضايا الإقليمية رغم أنها كانت قمة ليوم واحد، موضحا أنها عقدت في وقت صعب للغاية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع " مافروماتيس" أن القادة الثلاث بحثوا أمن شرق المتوسط والاستفزازات التركية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة، مشيرا إلى أن العديد من القضايا الإقليمية والدولية تم مناقشتها ومنها تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، مضيفا أنه كان هناك إشادات واسعة لدور مصر في إنشاء منتدى شرق المتوسط.

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