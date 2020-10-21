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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بريطانيا تقترض مبلغا قياسيا بـ208.5 مليار إسترلينى

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:58 م
الحكومة البريطانية
الحكومة البريطانية
وكالات
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كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا اقترضت 208.5 مليار إسترليني في النصف الأول من السنة المالية 2020- 2021.

وقالت البيانات: إن الحكومة البريطانية اقترضت 36.101 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز 33.55 مليار إسترليني، وفقا لتوقعات استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، ليرتفع الاقتراض في النصف الأول من السنة المالية إلى مستوى قياسي يبلغ 208.5 مليار إسترليني.

وفي سياق منفصل، قال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في سبتمبر، ارتفع إلى 0.5% مقارنة مع 0.2% في أغسطس، عندما تم خفضه بفعل خطة مؤقتة لدعم تناول الطعام في المطاعم.

وكانت نسبة الزيادة في التضخم 0.5%، وفقا لمتوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم.

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