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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأحد.. مزاد علني بدمياط لبيع فلفل أسود وعين جمل أمريكي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:44 م
مزاد علني
مزاد علني
راندا التوني
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أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط عن قيامها بعقد جلسة مزاد علني (مزايدة محدودة) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الأحد المقبل في الثانية عشرة صباحًا، طبقا لنص المادة رقم 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وذلك لبيع عدد 3 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.

واللوط الأول عبارة عن 910 طرد عين جمل مقشر منشأ أمريكا بوزن بوزن 9 طن و81 كيلو جرام واللوط الثاني عبارة عن 128 طن و220 كيلو جرام قمح صب منشأ استراليا واللوط الثالث عبارة عن 28 طن و224 كيلو جرام فلفل إسود حصى داخل شكائر منشأ فيتنام.

وتباع كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط والمعاينة مرة واحدة السبت المقبل من الساعة 11 حتى الساعة 12 والوزن عند الصرف تحت العجز والزيادة.


وشروط دخول المزاد كالتالى:

1- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية.
2- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.
3- سداد 100 ألف جنيه تأمين المزاد.
4- ثمن كراسة الشروط 300 جنيه مصرى.
5- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق.
6- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع.
7-البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
8- شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد.

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