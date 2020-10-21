البرازيل: الحكومة لن تشتري لقاح كورونا «كورونافاك» الصيني

أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أن الحكومة لن تشتري اللقاح الصيني "كورونافاك".وكتب، في منشور على حسابه على "فيسبوك" يقول: إنه بالنسبة للحكومة البرازيلية، فإن أي لقاح يجب أن تتحقق منه وزارة الصحة علميا، وتصدق عليه وكالة مراقبة الصحة (أنفيسا).وقال بولسونارو: "الشعب البرازيلي لن يكون فأر التجارب لأحد، ولا يوجد مبرر لدفع المليارات نظير عقار لم يمر حتى بمرحلة الاختبار، وبالوضع في الاعتبار أعلاه، فإن قراري هو عدم شراء اللقاح"، حسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.