الكرملين ينفي إرسال أجهزة تنفس صناعي معيبة إلي أمريكا

نفى دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، إرسال أجهزة تنفس صناعي معيبة إلى الولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية، إن هذا لا يمكن أن يحدث، فهذه الأجهزة تستخدم على نطاق واسع في المؤسسات الطبية والمستشفيات في مدن مختلفة في أنحاء روسيا.وأوضح "بيسكوف": أن بعض أجهزة التنفس الصناعي يمكن أن تتعطل، فأي جهاز يتعطل أحيانًا ويحتاج إلى الإصلاح.