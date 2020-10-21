البابا تواضروس يستقبل كاهنين من إيبارشية نيويورك

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، اثنين من كهنة إيبارشية نيويورك ونيوإنجلاند.والتقى قداسته كلًا من القس مايكل آرتين، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول، نايتك، ماسانشوستس، والقس رافائيل سيف، كاهن كنيسة القديسين الأنبا شنوده والأنبا كاراس، ميلفورد.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في وقت بيان سابق لها- استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.