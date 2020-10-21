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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل منتخبى الكورال والموسيقى

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:44 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم الحفل الذي نظمته رعاية الشباب المركزية، وشارك فيه منتخبي الموسيقي والكورال بالجامعة، بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حاتم صادق مدير الامن الجامعة وصبري محمد مدير رعاية الشباب المركزية، بمقر الجامعة الجديد.

وفي بداية كلمته شكر الدكتور أحمد عزيز منتخبي الموسيقى والكورال على مشاركتهم بالموسم الثالث لمراكز الفنون بالجامعات المصرية، والتي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد عزيز أن الجامعة تحرص على دعم واستثمار طاقات الشباب وإطلاق مهاراتهم الإبداعية، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم الفنية والثقافية في ثلاث مجالات (الموسيقى والكورال، المسرح، والفنون التشكيلية) بالإضافة إلى بث روح التعاون بين الفرق وروح العمل الجماعي في مختلف الظروف، داعيًا الطلاب على ضرورة المشاركة في كل الأنشطة الطلابية التي تنفذها الجامعة على كل المستويات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح صبري محمد أن برنامج الكورال تضمن اداء المجموعة لعدد من الأغاني ومنها تعيشي يا بلدي، ياحبيبتي يامصر، طاير ياهوا، أما برنامج فريق الموسيقى تضمن عزف لميدلي وطني، وموسيقي، وعزف فردي.

وأوضحت انتصار أبوالدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني برعاية الشباب المركزية أنه في ختام الحفل كرم رئيس الجامعة الطلاب الفائزين بالمسابقة الثقافية والفنية والتي شملت مسابقات فكر واكسب، ورش مجلة الحائط، ورشة تعليم الرسم، عرض مسرح، إلى جانب عرض الموسيقى وكورال.

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